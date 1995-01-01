Стабилизатор Zhiyun Crane 4 Standard Kit, электронный
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Характеристики
Описание
Zhiyun представляет мощный стабилизатор CRANE 4 для фото-, видео- и кинокамер. Он ориентирован на видеографов и операторов, которым нужен надежный профессиональный инструмент и сочетает в себе небольшой вес, исключительно стабильное удержание техники и высокую грузоподъемность, позволяя расширять границы творчества.
Дизайн и эргономика
CRANE 4 представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. Схема включает в себя следующие важные эргономические усовершенствования: новую точно настраиваемую опору для запястья и телескопическую рукоятку для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта CRANE 4 Combo).
Эргономичный конструктив
Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта CRANE 4 Combo).
Индикатор качества балансировки техники
Каждый из моторов CRANE 4 оснащен светодиодным индикатором качества балансировки, который позволяет оперативно определить, требуется ли дополнительное внимание по балансировке какой-то из осей. В результате время подготовки стабилизатора к работе сокращается.
Встроенный источник света на 10 Вт
CRANE 4 также оснащен источником света на 3200 лк для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 5500 К.
Экосистема TransMount
Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства.
Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth
Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. CRANE 4 также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны!
Быстрая зарядка батареи
CRANE 4 поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 1 ч 50 мин, а максимальное время работы может достигать значения в 12 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD).
Характеристики
|Параметр
|Мин
|Стандарт
|Макс
|Рабочее напряжение
|11 В
|14.8 В
|16.8 В
|Напряжение при зарядке
|5 В
|15 В
|Ток при зарядке
|1.6 А
|Выходное напряжение
|5 В
|Выходной ток
|1 А
|Отклонение в статичном положении
|±0.01°
|-
|±0.04°
|Отклонение в рабочем положении
|±0.05°
|±0.1°
|±0.3°
|Диапазон оси вертикального механического наклона
|-72°
|-
|+142°
|Диапазон оси горизонтального механического наклона
|-251°
|-
|+71°
|Диапазон оси панорамирования
|360°
|Диапазон наклона привода
|-71°
|-
|+136°
|Диапазон поворота привода
|-35°
|-
|-35°
|Диапазон панорамы привода
|360°
|Рабочий диапазон температур
|-10℃
|25℃
|45℃
|Версия Bluetooth
|Bluetooth 5.0
|Нагрузка на гнездо 1/4" в рукоятке для режима подвеса
|До 1 кг
|Время работы1
|12 ч
|Время зарядки2
|1 ч 50 мин
1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Canon 5DS R+EF 24-105mm 1:4L. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 12 ч.
2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge 15 В, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 1 ч. 50 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.
Комплектация
- Стабилизатор – 1 шт.
- Быстросъемная площадка камеры – 1 шт.
- Подставка под корпус камеры – 1 шт.
- Штатив – 1 шт.
- Подставка под объектив – 1 шт.
- Рассеиватель для источника света – 1 шт.
- Кабель зарядки USB-C – 1 шт.
- Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB) – 1 шт.
- Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB) – 1 шт.
- Кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C) – 1 шт.
- Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI) – 1 шт.
- Краткая инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Чехол для хранения и переноски – 1 шт.
Другие характеристики
- Вес: 1673 г (без штатива)
- Размеры: 34 х 28 х 7 см
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