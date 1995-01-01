Zhiyun представляет мощный стабилизатор CRANE 4 для фото-, видео- и кинокамер. Он ориентирован на видеографов и операторов, которым нужен надежный профессиональный инструмент и сочетает в себе небольшой вес, исключительно стабильное удержание техники и высокую грузоподъемность, позволяя расширять границы творчества.

Дизайн и эргономика

CRANE 4 представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. Схема включает в себя следующие важные эргономические усовершенствования: новую точно настраиваемую опору для запястья и телескопическую рукоятку для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта CRANE 4 Combo).

Эргономичный конструктив

Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта CRANE 4 Combo).

Индикатор качества балансировки техники

Каждый из моторов CRANE 4 оснащен светодиодным индикатором качества балансировки, который позволяет оперативно определить, требуется ли дополнительное внимание по балансировке какой-то из осей. В результате время подготовки стабилизатора к работе сокращается.

Встроенный источник света на 10 Вт

CRANE 4 также оснащен источником света на 3200 лк для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 5500 К.

Экосистема TransMount

Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства.

Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth

Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. CRANE 4 также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны!

Быстрая зарядка батареи

CRANE 4 поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 1 ч 50 мин, а максимальное время работы может достигать значения в 12 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD).

Характеристики

Параметр Мин Стандарт Макс Рабочее напряжение 11 В 14.8 В 16.8 В Напряжение при зарядке 5 В 15 В Ток при зарядке 1.6 А Выходное напряжение 5 В Выходной ток 1 А Отклонение в статичном положении ±0.01° - ±0.04° Отклонение в рабочем положении ±0.05° ±0.1° ±0.3° Диапазон оси вертикального механического наклона -72° - +142° Диапазон оси горизонтального механического наклона -251° - +71° Диапазон оси панорамирования 360° Диапазон наклона привода -71° - +136° Диапазон поворота привода -35° - -35° Диапазон панорамы привода 360° Рабочий диапазон температур -10℃ 25℃ 45℃ Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Нагрузка на гнездо 1/4" в рукоятке для режима подвеса До 1 кг Время работы1 12 ч Время зарядки2 1 ч 50 мин

1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Canon 5DS R+EF 24-105mm 1:4L. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 12 ч.

2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge 15 В, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 1 ч. 50 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация

Стабилизатор – 1 шт.

1 шт. Быстросъемная площадка камеры – 1 шт.

– 1 шт. Подставка под корпус камеры – 1 шт.

– 1 шт. Штатив – 1 шт.

– 1 шт. Подставка под объектив – 1 шт.

– 1 шт. Рассеиватель для источника света – 1 шт.

– 1 шт. Кабель зарядки USB-C – 1 шт.

– 1 шт. Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB) – 1 шт.

– 1 шт. Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB) – 1 шт.

– 1 шт. Кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C) – 1 шт.

– 1 шт. Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI) – 1 шт.

– 1 шт. Краткая инструкция по эксплуатации – 1 шт.

– 1 шт. Чехол для хранения и переноски – 1 шт.

Другие характеристики