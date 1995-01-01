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Стабилизатор Zhiyun Crane 4 Standard Kit, электронный

  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
  • Crane 4, электронный трехосевой
Код товара:УТ-00068512
Артикул:C020128ABR1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Zhiyun представляет мощный стабилизатор CRANE 4 для фото-, видео- и кинокамер. Он ориентирован на видеографов и операторов, которым нужен надежный профессиональный инструмент и сочетает в себе небольшой вес, исключительно стабильное удержание техники и высокую грузоподъемность, позволяя расширять границы творчества.

Дизайн и эргономика
CRANE 4 представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. Схема включает в себя следующие важные эргономические усовершенствования: новую точно настраиваемую опору для запястья и телескопическую рукоятку для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта CRANE 4 Combo).

Эргономичный конструктив
Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта CRANE 4 Combo).

Индикатор качества балансировки техники
Каждый из моторов CRANE 4 оснащен светодиодным индикатором качества балансировки, который позволяет оперативно определить, требуется ли дополнительное внимание по балансировке какой-то из осей. В результате время подготовки стабилизатора к работе сокращается.

Встроенный источник света на 10 Вт
CRANE 4 также оснащен источником света на 3200 лк для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 5500 К.

Экосистема TransMount
Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства.

Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth
Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. CRANE 4 также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны!

Быстрая зарядка батареи
CRANE 4 поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 1 ч 50 мин, а максимальное время работы может достигать значения в 12 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD).

Характеристики

Параметр Мин Стандарт Макс
Рабочее напряжение 11 В 14.8 В 16.8 В
Напряжение при зарядке 5 В 15 В
Ток при зарядке 1.6 А
Выходное напряжение 5 В
Выходной ток 1 А
Отклонение в статичном положении ±0.01° - ±0.04°
Отклонение в рабочем положении ±0.05° ±0.1° ±0.3°
Диапазон оси вертикального механического наклона -72° - +142°
Диапазон оси горизонтального механического наклона -251° - +71°
Диапазон оси панорамирования 360°
Диапазон наклона привода -71° - +136°
Диапазон поворота привода -35° - -35°
Диапазон панорамы привода 360°
Рабочий диапазон температур -10℃ 25℃ 45℃
Версия Bluetooth Bluetooth 5.0
Нагрузка на гнездо 1/4" в рукоятке для режима подвеса До 1 кг
Время работы1 12 ч
Время зарядки2 1 ч 50 мин

1. Условия: рабочая температура 25℃, полностью заряженные аккумуляторы, нагрузка – Canon 5DS R+EF 24-105mm 1:4L. Стабилизатор был отбалансирован и размещен на плоской поверхности. Время работы – 12 ч.
2. Условия: использовался адаптер Power Delivery Fast Charge 15 В, рабочая температура 25℃. Время зарядки – 1 ч. 50 мин. Фактическое время зарядки зависит от внешних условий.

Комплектация

  • Стабилизатор – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка камеры 1 шт.
  • Подставка под корпус камеры 1 шт.
  • Штатив 1 шт.
  • Подставка под объектив 1 шт.
  • Рассеиватель для источника света 1 шт.
  • Кабель зарядки USB-C 1 шт.
  • Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB) 1 шт.
  • Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB) 1 шт.
  • Кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C) 1 шт.
  • Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI) 1 шт.
  • Краткая инструкция по эксплуатации 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски 1 шт.

Другие характеристики

  • Вес: 1673 г (без штатива)
  • Размеры: 34 х 28 х 7 см