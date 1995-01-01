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Стабилизатор Zhiyun Crane 3S, электронный, до 6.5 кг (уцененный)

  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
  • Crane 3S, электронный, до 6.5 кг
Код товара:УТ-00070699
Артикул:C020017INT (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Новый стабилизатор Crane 3S: беспрецедентная грузоподъемность!
В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.

Сверхмощные моторы. Совместимость с кинокамерами.
Crane 3S – это не просто апгрейд заслуженного Crane 3 LAB, а его полная реконструкция. В стабилизатор установлены новые сверхмощные моторы, способные стабилизировать приведенную нагрузку до 6.5 кг*.
* обратитесь к таблице совместимости камер и объективов для проверки совместимости

Удлиненное плечо оси крена для камер большого размера
Для связок «камера-объектив» большого размера плечо оси крена стабилизатора можно удлинить, присоединив планку расширения плеча. Для связок «камера-объектив» меньшего размера эту планку можно снять, сделав стабилизатор более компактным.

Модульная конструкция для универсальности применения
Стабилизатор оборудован съемной верхней рукояткой, которая может быть двух видов: рукоятка TransMount EasySling Handle, обеспечивающая компактность стабилизатора, и рукоятка SmartSling Handle, оборудованная панелью управления и OLED-дисплеем.

Совместим с большим ассортиментом съемочного оборудования
Корпус стабилизатора оборудован большим количеством резьбовых отверстий для крепления широкого набора оборудования – моторизированной тележки, операторского крана, тросового подвеса, видеообвеса Easyrig и других необходимых элементов киносъемочного процесса.

Меньше люфтов – больше безопасности
Crane 3S стал еще надежнее удерживать технику – обновленный механизм фиксаторов плеч не позволит им «уехать». Модульная конструкция стабилизатора сочетается с двойными фиксаторами быстросъемной площадки для техники.

Увеличенное время автономной работы благодаря технологии PowerPlus
Crane 3S обладает разъемом для внешнего питания (25.2 В постоянного тока). Батарейный блок питания TransMount PowerPlus Battery Pack вмещает 6 батарей типа 18650 и обеспечивает увеличенное время работы стабилизатора*, а также может выступать источником питания для других Ваших устройств.
* При питании от установленных в корпус батарей стабилизатор Crane 3S способен работать до 12 часов, а при питании от блока TransMount PowerPlus Battery Pack время работы увеличится до 18 ч.

Больше пространства для визирования
Плечо оси крена стабилизатора наклонено под углом 55 градусов и оставляет больше пространства для визирования по ЖК-дисплею, а также для установки оборудования большего размера.

Улучшенная реализация приводов фокусировки и зумирования
Для улучшения качества работы с кинооборудованием список совместимых связок «камера-объектив» расширен. Ручная фокусировка и изменение фокусного расстояния могут производиться одновременно при помощи колеса фокусировки на корпусе стабилизатора и колеса на верхней рукоятке SmartSling Handle.*
* Изменение фокусного расстояния производится при помощи верхней рукоятки SmartSling Handle, которая не входит в комплект поставки стабилизатора Crane 3S-E.

Система управления ViaTouch 2.0
Система ViaTouch 2.0 позволяет объединить в одну систему работы смартфон, камеру и стабилизатор. Настройками работы камеры и стабилизатора можно управлять в режиме реального времени.
Технологии Smart Follow Focus и SyncMotion позволяют полностью контролировать настройки камеры на сенсорном экране.*
* Для реализации этого сценария управления необходимо приложение ZY Play и передатчик изображения TransMount Image Transmission Transmitter

Чем стабилизатор Crane 3S отличается от Crane 3 LAB?

Crane 3 LAB

Crane 3S

Совместимое оборудование

Зеркальные и беззеркальные камеры стандартных размеров

Зеркальные и беззеркальные камеры увеличенных размеров

Вес

1.8 кг без штатива и батарей

2.5 кг без штатива и батарей

Габариты

205 х 366 х 331 мм

346 х 98 х 344 мм

Беспроводная передача изображения

Встроенная

Внешняя

Разъем для внешнего питания

Нет

Есть

Интерактивная система управления

ViaTouch

ViaTouch 2.0

Количество разъемов для аксессуаров

3

9

Механизм блокировки плечей

Защелка

Свободный механизм

Тип верхней рукоятки

Несъемная

Съемная

Время работы от одного заряда батарей

7.5 ч

12 ч (18ч при использовании внешнего батарейного блока)

Варианты комплектации стабилизатора Zhiyun Crane 3S

Crane 3S Crane 3S-E Crane 3S PRO
Стабилизатор Х Х Х
Рукоятка SmartSling Х Х
Рукоятка EasySling Х Х
Быстросъемная площадка камеры Х Х Х
Подставка под корпус камеры Х Х Х
Штатив Х Х Х
Упор для объектива Х Х Х
Удлинительная планка плеча Х Х Х
Держатель смартфона TransMount Х
Батарейный блок TransMount PowerPlus Battery Pack Х
Передатчик TransMount Image Transmission Transmitter Х
Привод фоллоу-фокуса Max Х
Привод фоллоу-фокуса Lite Х
Комплект видеокабелей HDMI Х Х Х
Кабель зарядки USB-C Х Х Х
Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB) Х Х Х
Кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB) Х Х Х
Кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C) Х Х Х
Кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI) Х Х Х
Чехол для кабелей Х Х Х
Кейс для хранения Х Х Х
Зарядное устройство Х Х Х
3 аккумулятора типа 18650 (емкость 2600 мА*ч) Х Х Х