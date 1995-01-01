Быстрораскладной 8-угольный софтбокс Zhiyun 90D обеспечивает мягкий рассеянный свет с плавными тональными переходами светового рисунка: свет многократно отражается от 2 белых тканевых рассеивателей и серебристой внутренней поверхности. В результате обеспечивается равномерное заполнение светом всего софтбокса, без «горячего пятна» по центру. Zhiyun 90D Octa хорошо подходит для портретной и предметной съемки, видеозаписи интервью и других сюжетов. Софтбокс быстро готовится к съемке и также быстро собирается в чехол, что особенно актуально для съемки вне пределов студии.

Каркас на 8 спицах из стекловолокна, встроенное металлическое адаптерное кольцо с байонетом Bowens S. Данное байонетное крепление является самым распространенным среди производителей импульсного и постоянного света, поэтому вы легко сможете использовать данный софтбокс не только с осветителями Zhiyun, но и со световыми приборами других брендов.

В комплекте с софтбоксом идут тканевые соты, которые надеваются на него с помощью «липучек» (велкро). Соты позволяют ограничить угол рассеивания света для создания более контрастного светотеневого рисунка (при необходимости). Также в комплект входит плотный тканевый чехол с ручками для переноски.