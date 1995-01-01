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Софтбокс Zhiyun 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens

  • 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • 60х90 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
Код товара:УТ-00071796
Артикул:C000611G1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстрораскладной прямоугольный софтбокс Zhiyun обеспечивает мягкий рассеянный свет с плавными тональными переходами светового рисунка: свет многократно отражается от 2 белых тканевых рассеивателей и серебристой внутренней поверхности, в результате обеспечивается равномерное заполнение светом всего софтбокса, без «горячего пятна» по центру. Софтбокс хорошо подходит для имитации света от окна в портретной и предметной съемке, а также для видеозаписи интервью и других сюжетов. Софтбокс со встроенными спицами и кольцом-адаптером быстро подготавливается к съемке и также быстро собирается в чехол, что особенно актуально для съемки вне пределов студии.

Крепление с байонетом Bowens S позволяет вращать софтбокс на осветительном приборе. Данное байонетное крепление является самым распространенным среди производителей импульсного и постоянного света, поэтому вы легко сможете использовать данный софтбокс не только с осветителями Zhiyun, но и со световыми приборами других брендов.

В комплекте с софтбоксом идут тканевые соты, которые надеваются на него с помощью «липучек» (велкро). Соты позволяют ограничить угол рассеивания света для создания более контрастного светотеневого рисунка (при необходимости). Также в комплект входит плотный тканевый чехол с ручками для переноски.