Фоторамка ZEP 10x15 см Rivoli White, дерево
Код товара : УТ-00052308
Артикул : SY946W
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка ZEP Rivoli White для фотографии формата 10х15 см. Рельефный багет выполнен из натурального дерева, белая краска с эффектом старения. Рамка оснащена ножкой для расположения на столе и металлической цепочкой для настенного крепления. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.