Рамка ZEP Rivoli White для фотографии формата 10х15 см. Рельефный багет выполнен из натурального дерева, белая краска с эффектом старения. Рамка оснащена ножкой для расположения на столе и металлической цепочкой для настенного крепления. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.