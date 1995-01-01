Традиционный альбом для вклеивания фотографий. 14 плотных листов проложены калькой. Размер альбома - 17x22 см. Классический дизайн хорошо подойдет для семейных фотографий. Материал обложки - рисовая бумага с растительными волокнами и лепестками, книжный переплет обеспечивает надежное крепление страниц. 5 расцветок в ассортименте.

Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат – всегда уникален и интересен для просмотра.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.