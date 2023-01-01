Фоторамка ZEP 10x15 см Roubaix, резная, полирезин
Код товара : УТ-00052315
Артикул : EH8946
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Полирезин
Цвет багета
Бежевый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка ZEP Roubaix для одной фотографии формата 10х15 см. Резной багет выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень). Покрашена в белый цвет, с эффектом старения (стершаяся краска). Рамка оснащена ножкой для установки на стол. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.