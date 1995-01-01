Рамка ZEP Roubaix для одной фотографии формата 10х15 см. Резной багет выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень). Покрашена в белый цвет, с эффектом старения (стершаяся краска). Рамка оснащена ножкой для установки на стол. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.