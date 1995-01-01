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Фоторамка ZEP 10x15 см Neuchatel, полирезин

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Код товара: УТ-00052302 Артикул: EH3646 Код товара: УТ-00052302 Артикул: EH3646 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Полирезин Цвет багета Бежевый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Полирезин Цвет багета Бежевый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка ZEP Neuchatel для одной фотографии формата 10х15 см. Резной багет выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень). Покрашена в белый (цвета слоновой кости). Рамка оснащена ножкой для вертикальной установки на стол. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке. Видео Наш обзор

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