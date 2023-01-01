Рамка ZEP Neuchatel для одной фотографии формата 10х15 см. Резной багет выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень). Покрашена в белый (цвета слоновой кости). Рамка оснащена ножкой для вертикальной установки на стол. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.