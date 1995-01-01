Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка ZEP 10x15 см Neuchatel, полирезин

  • 10x15 см Neuchatel, полирезин
  • 10x15 см Neuchatel, полирезин
  • 10x15 см Neuchatel, полирезин
Код товара:УТ-00052302
Артикул:EH3646

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рамка ZEP Neuchatel для одной фотографии формата 10х15 см. Резной багет выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень). Покрашена в белый (цвета слоновой кости). Рамка оснащена ножкой для вертикальной установки на стол. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.