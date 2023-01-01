Фоторамка ZEP 10x15 см Neuchatel, полирезин
Код товара : УТ-00052302
Артикул : EH3646
1 990 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полирезин
Цвет багета
Бежевый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка ZEP Neuchatel для одной фотографии формата 10х15 см. Резной багет выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень). Покрашена в белый (цвета слоновой кости). Рамка оснащена ножкой для вертикальной установки на стол. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.