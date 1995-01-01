Фоторамка ZEP 15x20 см Black Metal, металл
Код товара:УТ-00052313
Артикул:BL356
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х20 см
Материал багетаМеталл
Цвет багетаЧёрный
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка ZEP Black Metal для одной фотографии формата 15х20 см. Металлический глянцевый багет, черный бархатный задник. Рамка оснащена ножкой для расположения на столе. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.