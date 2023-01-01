Фоторамка ZEP 15x20 см Larino, металл, серебристая
Код товара : УТ-00056073
Артикул : B10757
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
15х20 см
Описание
Фоторамка класса премиум от ZEP s.r.l., Италия. Глянцевый металлический багет серебристого цвета с подложкой из натурального дерева, минеральное стекло. Подходит для фотографий формата 15х20 см. Рамка оснащена ножкой для установки на столе или книжной полке как в вертикальном, так и в горизонтальном виде.
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, однако другая часть коллекций по-прежнему производится непосредственно в Италии.