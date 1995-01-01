Фоторамка класса премиум от ZEP s.r.l., Италия. Глянцевый металлический багет серебристого цвета с подложкой из натурального дерева, минеральное стекло. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Рамка оснащена ножкой для установки на столе или книжной полке как в вертикальном, так и в горизонтальном виде.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, однако другая часть коллекций по-прежнему производится непосредственно в Италии.