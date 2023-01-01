Описание

Традиционный фотоальбом с белыми листами из плотной, очищенной от кислот бумаги. Фотографии крепятся на клейкие уголки, двусторонние стикеры или фотоклей, листы проложены вставками из пергамина (кальки). Размер листа: 24 х 32 см, 30 листов скреплено в книжный переплет. Твердая обложка выполнена из волокнистой рисовой бумаги с цветочным орнаментом. Альбом подходит для самых разных фотографий: может использоваться и в качестве свадебного / романтического, и в качестве семейного, и как альбом с фотографиями из путешествий. Поставляется в картонной коробке.

Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете снабжать фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома занимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.