Деревянная рамка для фотографии 13х18 см, хорошо подходит для детских фотографий. Широкий багет из натурального дерева, минеральное стекло. Имеется ножка для вертикального или горизонтального размещения, а также крепления для подвешивания на стену.
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