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Фоторамка ZEP 13x18 см Candy Pink дерево

Код товара:УТ-00062043
Артикул:557P

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Деревянная рамка для фотографии 13х18 см, хорошо подходит для детских фотографий. Широкий багет из натурального дерева, минеральное стекло. Имеется ножка для вертикального или горизонтального размещения, а также крепления для подвешивания на стену.