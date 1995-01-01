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Фоторамка ZEP 13x18 см Candy Pink дерево



Код товара: УТ-00062043 Артикул: 557P Код товара: УТ-00062043 Артикул: 557P Размер фотографии 13х18 см Материал багета Дерево Цвет багета Розовый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 13х18 см Материал багета Дерево Цвет багета Розовый Мультирама Количество фотографий 1 фото Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Деревянная рамка для фотографии 13х18 см, хорошо подходит для детских фотографий. Широкий багет из натурального дерева, минеральное стекло. Имеется ножка для вертикального или горизонтального размещения, а также крепления для подвешивания на стену. Видео Наш обзор

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