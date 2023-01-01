Фоторамка ZEP 13x18 см Candy Pink дерево
Код товара : УТ-00062043
Артикул : 557P
490 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Розовый
Размер фотографии
13х18 см
Описание
Деревянная рамка для фотографии 13х18 см, хорошо подходит для детских фотографий. Широкий багет из натурального дерева, минеральное стекло. Имеется ножка для вертикального или горизонтального размещения, а также крепления для подвешивания на стену.