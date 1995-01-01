Фотоальбом с прозрачными пластиковыми кармашками для 200 фотографий формата 11х16 или 11.5х15 см. Листы альбома выполнены из плотной белой бумаги, они надежно скреплены между собой книжным переплетом. Рядом с фотографиями предусмотрены места для подписей. В оконце на лицевой стороне обложки можно разместить вашу личную фотографию или рисунок. Обложка сделана из плотного картона с тиснением.