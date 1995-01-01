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Фоторамка ZEP BL354 Black Metal, 10x15 см, металл

  • BL354 Black Metal, 10x15 см, металл
  • BL354 Black Metal, 10x15 см, металл
  • BL354 Black Metal, 10x15 см, металл
Код товара:УТ-00081673
Артикул:BL354

Товар не найден

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Описание
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Описание

Фоторамка ZEP Black Metal - черная металлическая рамка с глянцевой отделкой и квадратным профилем. Она имеет бархатный задник с ножкой для установки на поверхность. Формат: 10x15 см, упакована в коробку.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, однако другая часть коллекций по-прежнему производится непосредственно в Италии.