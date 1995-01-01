Фоторамка ZEP серия SILVER PLATED сделана в Италии из посеребренного алюминия. Для обработки поверхности используется напыление серебром. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к окислению. Задник рамки выполнен из дерева. Рамка упакована в картонную коробку, прилагается бумажный сертификат. Формат 10x15 см. Ножка для установки на поверхность.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, однако другая часть коллекций по-прежнему производится непосредственно в Италии.