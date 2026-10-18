Объектив Зенитар N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-) (б/у)

<















>











Код товара: УТ-00098143 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-18/01 Код товара: УТ-00098143 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-18/01 Zenitar-N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-; царапины и потертости корпуса, пыль в корпусе, царапины на передней линзе.;

S/n:180791;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Zenitar-N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-; царапины и потертости корпуса, пыль в корпусе, царапины на передней линзе.;

S/n:180791;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.