Объектив Зенитар N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-) (б/у)
Код товара:УТ-00098143
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-18/01
Код товара:УТ-00098143
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-18/01
Zenitar-N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F
УТ-00097776
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-; царапины и потертости корпуса, пыль в корпусе, царапины на передней линзе.;
S/n:180791;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-; царапины и потертости корпуса, пыль в корпусе, царапины на передней линзе.;
S/n:180791;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.