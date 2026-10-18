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Объектив Зенитар N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-) (б/у)

  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
  • N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F (состояние 4-)
Код товара:УТ-00098143
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-18/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Zenitar-N 16mm f/2.8 Fish-Eye Nikon F
УТ-00097776

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-; царапины и потертости корпуса, пыль в корпусе, царапины на передней линзе.;
S/n:180791;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.