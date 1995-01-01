Art – новая серия объективов Yongnuo, сфокусированная на высоком качестве изображения, и 35mm f/1.8 S DA Art – первый объектив в ней. Начнем с расшифровки названия: S означает, что объектив предназначен для камер Sony, DA – APS-C формат, про Art уже было сказано. Эта серия будет выпускаться только в металлических корпусах и с минималистичным дизайном: из органов управления есть только кольцо для ручной фокусировки.

Оптическая схема включает 10 линз в 9 группах, из них 1 асферических, 3 низкодисперсионных (ED) элемента и 1 элемент с высокой рефракцией (HR). Если говорить об оптическом качестве, объектив держится на высоте: дисторсия (искажения геометрии) минимальная, небольшое виньетирование (затемнение по краям) – не более 2 ступеней, очень низкий уровень хроматических аберраций (ложных цветов, каемок по границам объектов). Объектив демонстрирует высокую резкость и контрастность, начиная прямо от f/1.8, хотя дополнительное диафрагмирование до f/4 - f/5.6 делает изображение еще более четким.

Боке также очень приятное, мягкое, чему способствует 9-лепестковая скругленная диафрагма. На открытой диафрагме можно заметить эффект «кошачьих зрачков»: блики из округлых сжимаются в вытянутые овалы и как будто закручиваются вокруг центра. Такое свойственно очень многим объективам, включая профессиональные линейки, поэтому не стоит за это ругать.

Автофокус работает хорошо, с современными камерами он попадает по глазам людей и животных даже при легком движении в кадре. При записи видео STM мотор работает плавно и уверенно, без рыскания. К сожалению, ручная фокусировка работает не так приятно, нет линейного отклика.

Корпус объектива полностью металлический, байонетное соединение защищено от влаги силиконовым уплотнительным кольцом, на переднюю линзу нанесено олеофобное и водоотталкивающее покрытие, что облегчает ее чистку. Сбоку предусмотрен USB-C порт для обновления прошивки по мере выхода новых версий.

В целом 35mm f/1.8 S DA Art можно назвать большим шагом вперед для Yongnuo. Это недорогой, доступный объектив без каких-либо компромиссов, касающихся качества изображения. Он отлично подойдет для портретов, съемки людей и животных, повседневной фотографии.

Характеристики