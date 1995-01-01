Объектив Yongnuo 35mm f/1.8S DA Art для Sony, черный (APS-C)
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Описание
Art – новая серия объективов Yongnuo, сфокусированная на высоком качестве изображения, и 35mm f/1.8 S DA Art – первый объектив в ней. Начнем с расшифровки названия: S означает, что объектив предназначен для камер Sony, DA – APS-C формат, про Art уже было сказано. Эта серия будет выпускаться только в металлических корпусах и с минималистичным дизайном: из органов управления есть только кольцо для ручной фокусировки.
Оптическая схема включает 10 линз в 9 группах, из них 1 асферических, 3 низкодисперсионных (ED) элемента и 1 элемент с высокой рефракцией (HR). Если говорить об оптическом качестве, объектив держится на высоте: дисторсия (искажения геометрии) минимальная, небольшое виньетирование (затемнение по краям) – не более 2 ступеней, очень низкий уровень хроматических аберраций (ложных цветов, каемок по границам объектов). Объектив демонстрирует высокую резкость и контрастность, начиная прямо от f/1.8, хотя дополнительное диафрагмирование до f/4 - f/5.6 делает изображение еще более четким.
Боке также очень приятное, мягкое, чему способствует 9-лепестковая скругленная диафрагма. На открытой диафрагме можно заметить эффект «кошачьих зрачков»: блики из округлых сжимаются в вытянутые овалы и как будто закручиваются вокруг центра. Такое свойственно очень многим объективам, включая профессиональные линейки, поэтому не стоит за это ругать.
Автофокус работает хорошо, с современными камерами он попадает по глазам людей и животных даже при легком движении в кадре. При записи видео STM мотор работает плавно и уверенно, без рыскания. К сожалению, ручная фокусировка работает не так приятно, нет линейного отклика.
Корпус объектива полностью металлический, байонетное соединение защищено от влаги силиконовым уплотнительным кольцом, на переднюю линзу нанесено олеофобное и водоотталкивающее покрытие, что облегчает ее чистку. Сбоку предусмотрен USB-C порт для обновления прошивки по мере выхода новых версий.
В целом 35mm f/1.8 S DA Art можно назвать большим шагом вперед для Yongnuo. Это недорогой, доступный объектив без каких-либо компромиссов, касающихся качества изображения. Он отлично подойдет для портретов, съемки людей и животных, повседневной фотографии.
Характеристики
- Байонет: Sony E (APS-C)
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Относительное отверстие: 1:1.8
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
- Угол поля зрения: 45.8°
- Конструкция объектива: 10 элементов в 9 группах, из них 1 асферический, 1 с высокой рефракцией (HR) и 3 со сверхнизкой дисперсией (ED)
- Диаметр светофильтра: 52 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 265 г
- Размеры: 63.5 х 79.9 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги (уплотнительное кольцо)
- Комплектация: объектив, крышки передняя и задняя, бленда
- Страна производства: Китай