Описание

Основной особенностью YN650EX-RF является достаточно мощный постоянный свет: 24 «теплых» светодиода, расположенные прямо по периметру овальной головки, общей мощностью 2 Вт. Обратите внимание, что светодиоды не могут работать в качестве классического пилотного света, то есть самостоятельно включаясь и выключаясь между импульсами. Они включаются отдельной кнопкой и на время их работы импульсную лампу использовать нельзя. Яркости светодиодов достаточно для использования в качестве источника постоянного света на небольшом расстоянии (1 метр и менее).

Также обратите внимание, что YN650EX-RF не работает со вспышками Canon EX-RT и Yongnuo EX-RT по радиоканалу. По радио она может работать с такими вспышками как YN320EX, YN685 II, YN685, YN720, YN560 IV, YN560 III, YN660, YN862, YN968C, YN860Li, а также с синхронизаторами RF605, RF603 (II), RF602. Тем не менее, при синхронизации по оптическому каналу YN650EX-RF может работать в качестве ведомой или ведущей со вспышками Canon серии EX, EX-RT и Yongnuo серии EX, EX-RT (за исключением YN685EX), а также синхронизироваться со встроенной вспышкой камер Canon 7D, 60D, 600D и более поздних моделей.

Наконец, последним важным моментом является то, что у этой вспышки отсутствует встроенная белая карточка: при необходимости снимать с отраженным светом советуем позаботиться об этом заранее, купив или изготовив ее замену.

В качестве питания используются традиционные АА элементы (щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы), что является как плюсом (найти свежую упаковку можно практически в любом продуктовом магазине), так и минусом (перезарядка медленнее, чем у вспышек на литиевых аккумуляторах, нет информации об оставшемся заряде). Также можно использовать внешние блоки питания, такие как Canon CP-E4 или его аналоги. Использование внешнего блока питания ускоряет перезарядку.

В целом, YN650EX-RF обладает всеми необходимыми функциями профессиональной вспышки: здесь есть авто TTL режим, ручной режим, стробоскоп, работа в группах вспышек. Режим высокоскоростной синхронизации (HSS) для использования вспышки днем, при высоком уровне освещенности локации. Металлический башмак обеспечивает долгую жизнь вспышки при интенсивном использовании. USB порт позволяет пользователям самостоятельно обновлять прошивку по мере выхода новых версий, что повышает совместимость с новыми моделями камер.