Yongnuo Speedlite YN200 II - портативная вспышка мощностью 200 Вт-с с открытой импульсной лампой, созданная как обновленная версия популярной модели YN200. Главное отличие от первой версии возможность использовать аккумуляторы типа NP-F (приобретаются отдельно), а также байонет Micro 4/3 Metal Mount для креплении аксессуаров. Время перезарядки вспышки 0,01-2 секунды.

YongNuo YN 200 поддерживает TTL, то есть высокую синхронизацию работы камеры и вспышки. Благодаря чему фотоаппарат и фотовспышка функционируют как единое целое. Помимо этого, YN200 II имеет высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды. Устройство может функционировать в мануальном и мульти-режиме.

Поддержка всех обновлений осуществляется через USB-порт. Обновленный программный продукт можно загрузить с официального веб-ресурса YongNuo. Устройство имеет специальное крепление Micro 4/3 Metal Mount, что позволяет дополнительно использовать различные аксессуары для формирования цветового рисунка во время фотосессии.

Комплектация: