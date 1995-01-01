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Объектив Yongnuo 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF

  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
  • 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
Код товара:УТ-00095601
Артикул:85F1.8R DF DSM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Первая модель объектива серии YnLens для полнокадровой беззеркальной камеры. Имеет автоматическую фокусировку с тихим DSM мотором. Максимальная диафрагма f/1.8, имеет 7 плавных лепестков для более округлого блика боке.

На корпусе присутствует переключатель Focus / Control / Click. В первом режиме кольцо работает в режиме стандартной фокусировки, с поддержкой постоянного ручного контроля. Второй режим включает режим управления, функции которого можно настроить самостоятельно, а последний добавляет ощущение старых мануальных моделей с характерным щелчком.

Доступная цена делает Yongnuo 85mm f/1.8R DF DSM прекрасным выбором для фотографов любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF
  • Покрытие матрицы: Full Frame
  • Фокусное расстояние: 85 мм
  • Конструкция: 9 элементов в 8 группах
  • Фокусировка: автоматическая
  • Мотор автофокуса: DSM
  • Максимальная диафрагма: f/1.8
  • Минимальная диафрагма:f/16
  • Лепестки диафрагмы: 7 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки: 800 мм
  • Угол зрения диагональ: 28.83°
  • Угол зрения вертикаль: 16.5°
  • Угол зрения горизонталь: 24.12°
  • Диаметр резьбы на объективе: 58 мм
  • Размеры: 67 х 67 х 88 мм
  • Вес: 346 г

Комплектация:

  • Объектив
  • Бленда LH-60 T
  • Крышка байонета
  • Крышка линзы