Объектив Yongnuo 85mm f/1.8R DF DSM Canon RF
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Описание
Первая модель объектива серии YnLens для полнокадровой беззеркальной камеры. Имеет автоматическую фокусировку с тихим DSM мотором. Максимальная диафрагма f/1.8, имеет 7 плавных лепестков для более округлого блика боке.
На корпусе присутствует переключатель Focus / Control / Click. В первом режиме кольцо работает в режиме стандартной фокусировки, с поддержкой постоянного ручного контроля. Второй режим включает режим управления, функции которого можно настроить самостоятельно, а последний добавляет ощущение старых мануальных моделей с характерным щелчком.
Доступная цена делает Yongnuo 85mm f/1.8R DF DSM прекрасным выбором для фотографов любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.
Характеристики:
- Байонет: Canon RF
- Покрытие матрицы: Full Frame
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Конструкция: 9 элементов в 8 группах
- Фокусировка: автоматическая
- Мотор автофокуса: DSM
- Максимальная диафрагма: f/1.8
- Минимальная диафрагма:f/16
- Лепестки диафрагмы: 7 шт
- Минимальная дистанция фокусировки: 800 мм
- Угол зрения диагональ: 28.83°
- Угол зрения вертикаль: 16.5°
- Угол зрения горизонталь: 24.12°
- Диаметр резьбы на объективе: 58 мм
- Размеры: 67 х 67 х 88 мм
- Вес: 346 г
Комплектация:
- Объектив
- Бленда LH-60 T
- Крышка байонета
- Крышка линзы