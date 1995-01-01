Первая модель объектива серии YnLens для полнокадровой беззеркальной камеры. Имеет автоматическую фокусировку с тихим DSM мотором. Максимальная диафрагма f/1.8, имеет 7 плавных лепестков для более округлого блика боке.

На корпусе присутствует переключатель Focus / Control / Click. В первом режиме кольцо работает в режиме стандартной фокусировки, с поддержкой постоянного ручного контроля. Второй режим включает режим управления, функции которого можно настроить самостоятельно, а последний добавляет ощущение старых мануальных моделей с характерным щелчком.

Доступная цена делает Yongnuo 85mm f/1.8R DF DSM прекрасным выбором для фотографов любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.

Характеристики:

Байонет: Canon RF

Покрытие матрицы: Full Frame

Фокусное расстояние: 85 мм

Конструкция: 9 элементов в 8 группах

Фокусировка: автоматическая

Мотор автофокуса: DSM

Максимальная диафрагма: f/1.8

Минимальная диафрагма:f/16

Лепестки диафрагмы: 7 шт

Минимальная дистанция фокусировки: 800 мм

Угол зрения диагональ: 28.83°

Угол зрения вертикаль: 16.5°

Угол зрения горизонталь: 24.12°

Диаметр резьбы на объективе: 58 мм

Размеры: 67 х 67 х 88 мм

Вес: 346 г

Комплектация: