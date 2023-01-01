Объектив Yongnuo Объектив Yongnuo 42.5mm f/1.7M II Micro 4/3
Код товара : УТ-00067727
Артикул : YN42.5mm F1.7M II
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Описание
Создан специально для беззеркальных камер системы Micro 4/3 - Этот объектив является усовершенствованной версией модели Yongnuo 5mm 1:1.7 - Относительное отверстие: 1:1.7-1:16 - Фокусное расстояние: 42.5mm (ЭФР для камер системы Micro 4/3 составляет 85 мм) - Минимальная дистанция фокусировки: всего 30 сантиметров - Максимальный коэффициент увеличения: 1:6.7 - Автоматическая фокусировка возможна благодаря шаговому мотору DSM (Digital Stepping Motor)