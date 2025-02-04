Недорогой объектив для формата Micro 4/3 (Olympus, Panasonic). Фокусное расстояние 85 мм – классическое «портретное», немного сжимает перспективу, обеспечивает необходимую дистанцию между фотографом и моделью при съемке в студии. На открытой диафрагме обеспечивает хорошую разрешающую способность в центральной части кадра, края подтягиваются при закрытии до f/2.5 - f/2.8. Боке достаточно приятное, на f/1.7 имеет «закрученный» эффект, блики от источников света приятной округлой формы, без «луковых колец», в некоторых случаях рисунок может быть резковатым, но в большинстве случаев размытие получается очень приятное, тем более для такой ценовой категории.

Объектив выполнен в пластиковом корпусе с металлическим (латунным) байонетным кольцом – это гораздо лучше, чем пластиковый байонет, так как латунь не деформируется со временем. В оптической схеме присутствует 2 элемента из специального стекла со сверхнизким коэффициентом рассеивания, что положительно сказывается на контроле за хроматическими аберрациями – они исправлены достаточно неплохо. Фокусировка внутренняя, плавная и довольно быстрая. В объективе используется линейный шаговый STM мотор. При фокусировке вручную кольцо объектива не имеет механической связи с фокусировочным приводом. Для полного прохода от минимальной дистанции до бесконечности требуется приблизительно 3 полных оборота.

В целом, объектив хорошо подходит для портретной съемки и подобных сюжетов, в которых требуется разделение объекта и фона с приятным размытием. Прежде всего его можно рекомендовать начинающим фотографам, которые ищут недорогое дополнение к штатному зум-объективу из базового комплекта. Несмотря на невысокую стоимость, объектив демонстрирует достаточно высокое качество изображения, а также может работать в полностью автоматических режимах.