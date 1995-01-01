Объектив Yongnuo 23mm f/1.4R DA предлагает широкий угол обзора и идеально подходит для съемки пейзажей, архитектуры и групповых портретов. Благодаря светосиле f/1.4 и 9-лепестковой диафрагме, объектив создает красивое боке и обеспечивает отличную производительность при слабом освещении. Цифровой шаговый мотор (DSM) гарантирует быструю и бесшумную автофокусировку, что делает этот объектив отличным выбором как для фотографов, так и для видеографов.

Оптическая конструкция из 11 элементов в 9 группах с многослойным покрытием минимизирует блики и ореолы, обеспечивая четкое и контрастное изображение. Объектив оснащен ультрадисперсионными и высокопреломляющими элементами, которые снижают хроматические аберрации. Дополнительные преимущества включают антистатическое фторидное покрытие, устойчивое к воде, пыли и маслам, а также порт Type-C для обновления прошивки. Минимальная дистанция фокусировки 30 см позволяет снимать детализированные крупные планы.

Доступная цена делает Yongnuo 23mm f/1.4R DA прекрасным выбором для фотографов любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.

Характеристики:

Байонет: Canon RF

Фокусное расстояние: 23 мм

Конструкция: 11 элементов в 9 группах

Максимальная диафрагма: f/1.4

Минимальная диафрагма:f/16

Лепестки диафрагмы: 9 шт

Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м

Угол зрения диагональ: 65.4°

Угол зрения вертикаль: 42.28°

Угол зрения горизонталь: 55.2°

Диаметр резьбы на объективе: 58 мм

Размеры: 69 х 84 мм

Вес: 351 г

Комплектация: