Объектив Yongnuo 23mm f/1.4R DA Canon RF
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Описание
Объектив Yongnuo 23mm f/1.4R DA предлагает широкий угол обзора и идеально подходит для съемки пейзажей, архитектуры и групповых портретов. Благодаря светосиле f/1.4 и 9-лепестковой диафрагме, объектив создает красивое боке и обеспечивает отличную производительность при слабом освещении. Цифровой шаговый мотор (DSM) гарантирует быструю и бесшумную автофокусировку, что делает этот объектив отличным выбором как для фотографов, так и для видеографов.
Оптическая конструкция из 11 элементов в 9 группах с многослойным покрытием минимизирует блики и ореолы, обеспечивая четкое и контрастное изображение. Объектив оснащен ультрадисперсионными и высокопреломляющими элементами, которые снижают хроматические аберрации. Дополнительные преимущества включают антистатическое фторидное покрытие, устойчивое к воде, пыли и маслам, а также порт Type-C для обновления прошивки. Минимальная дистанция фокусировки 30 см позволяет снимать детализированные крупные планы.
Доступная цена делает Yongnuo 23mm f/1.4R DA прекрасным выбором для фотографов любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.
Характеристики:
- Байонет: Canon RF
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Конструкция: 11 элементов в 9 группах
- Максимальная диафрагма: f/1.4
- Минимальная диафрагма:f/16
- Лепестки диафрагмы: 9 шт
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
- Угол зрения диагональ: 65.4°
- Угол зрения вертикаль: 42.28°
- Угол зрения горизонталь: 55.2°
- Диаметр резьбы на объективе: 58 мм
- Размеры: 69 х 84 мм
- Вес: 351 г
Комплектация:
- Объектив
- Бленда
- Крышка байонета
- Крышка линзы