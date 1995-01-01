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Объектив Yongnuo 23mm f/1.4R DA Canon RF

  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
  • 23mm f/1.4R DA Canon RF
Код товара:УТ-00095602
Артикул:YN23mm F1.4R DA DSM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Объектив Yongnuo 23mm f/1.4R DA предлагает широкий угол обзора и идеально подходит для съемки пейзажей, архитектуры и групповых портретов. Благодаря светосиле f/1.4 и 9-лепестковой диафрагме, объектив создает красивое боке и обеспечивает отличную производительность при слабом освещении. Цифровой шаговый мотор (DSM) гарантирует быструю и бесшумную автофокусировку, что делает этот объектив отличным выбором как для фотографов, так и для видеографов.

Оптическая конструкция из 11 элементов в 9 группах с многослойным покрытием минимизирует блики и ореолы, обеспечивая четкое и контрастное изображение. Объектив оснащен ультрадисперсионными и высокопреломляющими элементами, которые снижают хроматические аберрации. Дополнительные преимущества включают антистатическое фторидное покрытие, устойчивое к воде, пыли и маслам, а также порт Type-C для обновления прошивки. Минимальная дистанция фокусировки 30 см позволяет снимать детализированные крупные планы.

Доступная цена делает Yongnuo 23mm f/1.4R DA прекрасным выбором для фотографов любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 23 мм
  • Конструкция: 11 элементов в 9 группах
  • Максимальная диафрагма: f/1.4
  • Минимальная диафрагма:f/16
  • Лепестки диафрагмы: 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
  • Угол зрения диагональ: 65.4°
  • Угол зрения вертикаль: 42.28°
  • Угол зрения горизонталь: 55.2°
  • Диаметр резьбы на объективе: 58 мм
  • Размеры: 69 х 84 мм
  • Вес: 351 г

Комплектация:

  • Объектив
  • Бленда
  • Крышка байонета
  • Крышка линзы