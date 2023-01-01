Фотоальбом Walther 33 x 34 см 50 cтраниц, Fun, голубой
Код товара : УТ-00031742
Артикул : SK110U
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Характеристики
Описание
«Магнитный» альбом с самоклеящейся прозрачной пленкой для быстрого размещения фотографий любого размера. Твердая обложка из текстурированной бумаги однотонного цвета. Посередине окошко 10х10 см для размещения фотографии или рисунка. Есть кармашек для хранения компакт-дисков и негативов. Переплет классический, книжный.
«Магнитные» альбомы позволяют быстро разместить большое количество фотографий, благодаря прозрачной клейкой пленке. Специальный состав клея не вредит фотографиям. Однако фотографии в такие альбомы лучше размещать один раз и навсегда – если неоднократно поднимать и опускать пленку, то она начнет приклеиваться хуже.
Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия). Это достаточно дорогие альбомы, но они создаются с подлинным эстетическим вкусом и немецкой аккуратностью.