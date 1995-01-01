Фоторамка Walther 10x15 см S.Germain, полирезин, серебристая
Код товара:УТ-00052298
Артикул:QS015S
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПолирезин
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка Walther S.Germain для фотографии формата 10х15 см. Резной багет в барочном стиле выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень) и покрыт серебристой краской «под металл». Рамка оснащена ножкой для расположения на столе или книжной полке. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.
Рамки Walther выпускаются немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Продукция Walther является образцом современного европейского дизайна, модельный ряд регулярно обновляется.