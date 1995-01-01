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Фотоальбом Walther 300 фото 10 x 15 см, Fun, изумрудный (ME-111-K)

  • 300 фото 10 x 15 см, Fun, изумрудный (ME-111-K)
  • 300 фото 10 x 15 см, Fun, изумрудный (ME-111-K)
  • 300 фото 10 x 15 см, Fun, изумрудный (ME-111-K)
Код товара:УТ-00076932
Артикул:ME111K

Товар не найден

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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для 300 фотографий формата 10х15 см. Белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками для фотографий и широкими полями для подписи скреплены надежным книжным переплетом. Твердая обложка выполнена из плотного картона и покрыта фактурной матовой бумагой. Также предусмотрен кармашек для хранение CD / DVD диска или фотопленки в нарезке.

Простой, но элегантный дизайн в современном стиле, множество цветовых вариантов обложки.