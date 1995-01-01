Фотоальбом Walther 300 фото 10 x 15 см, Fun, черный (ME-111-B)
Код товара:УТ-00076930
Артикул:ME111B
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий300 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома32.5 х 24 х 5.5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницпереплет
Описание
Альбом с кармашками для 300 фотографий формата 10х15 см. Белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками для фотографий и широкими полями для подписи скреплены надежным книжным переплетом. Твердая обложка выполнена из плотного картона и покрыта фактурной матовой бумагой. Также предусмотрен кармашек для хранение CD / DVD диска или фотопленки в нарезке.
Простой, но элегантный дизайн в современном стиле, множество цветовых вариантов обложки.