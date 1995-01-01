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Фотоальбом Walther Магнитный 33x34 см, 50 страниц - "Fun Trend", синий

  • Магнитный 33x34 см, 50 страниц - "Fun Trend", синий
  • Магнитный 33x34 см, 50 страниц - "Fun Trend", синий
  • Магнитный 33x34 см, 50 страниц - "Fun Trend", синий
Код товара:УТ-00040836
Артикул:SK110L

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

«Магнитный» альбом с самоклеящейся прозрачной пленкой для быстрого размещения фотографий любого размера. Твердая обложка из текстурированной бумаги однотонного цвета. Посередине окошко 10х10 см для размещения фотографии или рисунка. Есть кармашек для хранения компакт-дисков и негативов. Переплет классический, книжный.

«Магнитные» альбомы позволяют быстро разместить большое количество фотографий, благодаря прозрачной клейкой пленке. Специальный состав клея не вредит фотографиям. Однако фотографии в такие альбомы лучше размещать один раз и навсегда – если неоднократно поднимать и опускать пленку, то она начнет приклеиваться хуже.

Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия). Это достаточно дорогие альбомы, но они создаются с подлинным эстетическим вкусом и немецкой аккуратностью.