«Магнитный» альбом с самоклеящейся прозрачной пленкой для быстрого размещения фотографий любого размера. Твердая обложка из текстурированной бумаги однотонного цвета. Посередине окошко 10х10 см для размещения фотографии или рисунка. Есть кармашек для хранения компакт-дисков и негативов. Переплет классический, книжный.

«Магнитные» альбомы позволяют быстро разместить большое количество фотографий, благодаря прозрачной клейкой пленке. Специальный состав клея не вредит фотографиям. Однако фотографии в такие альбомы лучше размещать один раз и навсегда – если неоднократно поднимать и опускать пленку, то она начнет приклеиваться хуже.

Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия). Это достаточно дорогие альбомы, но они создаются с подлинным эстетическим вкусом и немецкой аккуратностью.