Фотоальбом Walther 30x30 см, 60 страниц, Variety (Монстера)
Код товара:УТ-00080249
Артикул:FA2973
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаДругое
Размер альбома30 x 30 см
Количество листов / страниц30 / 60
Крепление фотографийклейкие стикеры или уголки, фотоклей
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 60 белых плотных страниц со вставками из пергамина (кальки). Твердая книжная обложка из ламинированного картона и классический переплет. Хорошо подходит для хранения снимков из путешествий.
Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат - всегда уникален и интересен для просмотра.