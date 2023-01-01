Фотоальбом Walther 30 x 30 см 100 страниц, Pheline, бежевый
Код товара : УТ-00059971
Артикул : FA358H
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Пергаментные листы
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Бумага
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
100 фото
Описание
Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 50 белых плотных листов со вставками из пергамина (кальки). Универсальный дизайн с растительным орнаментом: хорошо подойдет для семейных фотографий. Твердая книжная обложка и классический переплет.
Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат – всегда уникален и интересен для просмотра.