Фотоальбом Walther 30 x 30 см 100 страниц, Pheline, бежевый
Код товара:УТ-00059971
Артикул:FA358H
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома31 х 30 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийуголки, стикеры, фотоклей
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 50 белых плотных листов со вставками из пергамина (кальки). Универсальный дизайн с растительным орнаментом: хорошо подойдет для семейных фотографий. Твердая книжная обложка и классический переплет.
Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат – всегда уникален и интересен для просмотра.