Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной фактурной бумаги. Размер альбома: 30x30см, в альбоме 100 черных, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Традиционные альбомы – лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат – всегда уникален и интересен для просмотра.