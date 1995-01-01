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Фотоальбом Walther 26 x 25 см 50 страниц Unite, розовый с золотым тиснением

Код товара:УТ-00045009
Артикул:FA237R

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Традиционный альбом без кармашков, подходит для вклеивания фотографий любых размеров. Обложка из текстурированной бумаги розового цвета с золотистым тиснением. Минималистичный современный дизайн. Размер страницы: приблизительно 24x23 см. Белые листы из плотной бумаги со вставками из пергамина (кальки).

Традиционные альбомы открывают простор для фантазии: здесь можно приклеивать фотографии разных размеров, делать коллажи, добавлять вырезки, наклейки и прочие украшения. Такой альбом оформлять сложнее, но зато потом он будет радовать вас и ваших наследников десятилетиями. Не забывайте использовать специальный клей или клейкие уголки – обычный универсальный клей может испортить изображение из-за своего агрессивного химического состава.