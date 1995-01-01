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Фотоальбом Walther 22x16 см, 40 страниц, Fun, королевский синий

  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
  • 22x16 см, 40 страниц, Fun Trend, королевский синий
Код товара:УТ-00081424
Артикул:FA207Z

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Традиционный альбом без кармашков, подходит для вклеивания фотографий любых размеров. Обложка из текстурированной бумаги, монотонного цвета, в центре расположено окошко 6х6 см для фотографии или рисунка. Минималистичный современный дизайн. Размер страницы: приблизительно 20 х 15 см. Белые листы из плотной бескислотной бумаги со вставками из пергамина (кальки).

Традиционные альбомы открывают простор для фантазии: здесь можно приклеивать фотографии разных размеров, делать коллажи, добавлять вырезки, наклейки и прочие украшения. Такой альбом оформлять сложнее, но зато потом он будет радовать вас и ваших наследников десятилетиями. Не забывайте использовать специальный клей или клейкие уголки – обычный универсальный клей может испортить изображение из-за своего агрессивного химического состава.