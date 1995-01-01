Фотоальбом Walther 22 x 16 см 40 страниц Fun, голубой
Код товара : УТ-00072983
Артикул : FA-207-BL
1 290 ₽
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Описание
Традиционный альбом без кармашков, подходит для вклеивания фотографий любых размеров. Обложка из текстурированной бумаги, монотонного цвета, в центре расположено окошко 6х6 см для фотографии или рисунка. Минималистичный современный дизайн. Размер страницы: приблизительно 20 х 15 см. Белые листы из плотной бумаги со вставками из пергамина (кальки).
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