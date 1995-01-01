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Фотоальбом Walther 22 x 16 см 40 страниц Fun, голубой

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072983 Артикул : FA-207-BL

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Традиционный альбом без кармашков, подходит для вклеивания фотографий любых размеров. Обложка из текстурированной бумаги, монотонного цвета, в центре расположено окошко 6х6 см для фотографии или рисунка. Минималистичный современный дизайн. Размер страницы: приблизительно 20 х 15 см. Белые листы из плотной бумаги со вставками из пергамина (кальки). Задать вопрос 1 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Традиционный альбом без кармашков, подходит для вклеивания фотографий любых размеров. Обложка из текстурированной бумаги, монотонного цвета, в центре расположено окошко 6х6 см для фотографии или рисунка. Минималистичный современный дизайн. Размер страницы: приблизительно 20 х 15 см. Белые листы из плотной бумаги со вставками из пергамина (кальки).

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