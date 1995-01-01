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Фотоальбом Walther 30x30 см 60 страниц, Terrazzo stone

  • 30x30 см 60 страниц, Terrazzo stone
  • 30x30 см 60 страниц, Terrazzo stone
  • 30x30 см 60 страниц, Terrazzo stone
Код товара:УТ-00070841
Артикул:FA2983

Товар не найден

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Описание
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Описание

Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 60 белых плотных страниц со вставками из пергамина (кальки). Твердая книжная обложка из ламинированного картона и классический переплет. Дизайн обложки: Террацо (мозаичный камень).

Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат - всегда уникален и интересен для просмотра.