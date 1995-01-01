Фотоальбом Walther 30x30 см 60 страниц, Terrazzo stone
Код товара:УТ-00070841
Артикул:FA2983
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаДругое
Размер альбома31 х 30 х 5 см
Количество листов / страниц30 / 60
Крепление фотографийклейкие стикеры или уголки, фотоклей
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 60 белых плотных страниц со вставками из пергамина (кальки). Твердая книжная обложка из ламинированного картона и классический переплет. Дизайн обложки: Террацо (мозаичный камень).
Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат - всегда уникален и интересен для просмотра.