Описание

Традиционный альбом Walther FA-189 Emotion в книжном переплёте с льняной обложкой, украшенной золотым тиснением в виде сердца. Размер альбома: 20 x 20 см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц. Без пергаментных вставок. Для крепления фотографий необходимы стикеры, или уголки. В альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия). Это достаточно дорогие альбомы, но они создаются с подлинным эстетическим вкусом и немецкой аккуратностью.