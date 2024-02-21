Фотоальбом Walther 20 x 20 см, 40 cтраниц, Emotion FA-189-B, чёрный
Код товара : УТ-00074925
Артикул : FA189B
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Характеристики
Альбомы
Материал страниц
Бумага
Материал обложки
Ткань
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Размер альбома
20 x 20 см
Количество листов / страниц
40 / 80
Крепление фотографий
Уголки, клей
Крепление страниц
Книжный переплёт
Описание
Традиционный альбом Walther FA-189 Emotion в книжном переплёте с льняной обложкой, украшенной золотым тиснением в виде сердца. Размер альбома: 20 x 20 см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц. Без пергаментных вставок. Для крепления фотографий необходимы стикеры, или уголки. В альбоме можно совмещать разные форматы фото.
Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия). Это достаточно дорогие альбомы, но они создаются с подлинным эстетическим вкусом и немецкой аккуратностью.