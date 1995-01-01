Фоторамка Walther Fiortio EF520W, 15x20 см / 10x15 см (паспарту)
Код товара : УТ-00074933
Артикул : EF520W
1 190 ₽
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Размер фотографии
10х15 см
Цвет багета
Белый
Мультирама
Количество фотографий
1 фото
Описание
Фоторамка Fiortio от Walther Design выполнена из деревянного текстурированного профиля с наклоном внутрь. Размер профиля: 20 мм x 20 мм. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом. Задник рамки выполнен из МДФ. Рамка имеет паспорту с косым срезом. У рамки имеется ножка для установки на поверхность.
Характеристики:
- Материал багета: дерево
- Вставка рамки: стекло
- Задник у рамки: оргалит
- Размер фотографии: 15x20 см
- Паспарту: 10x15 см
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