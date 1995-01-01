Фоторамка Walther Fiortio EF030W, 20x30 см / 13x18 см (паспарту)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074947 Артикул : EF030W

<





>

Количество фотографий 1 фото Все характеристики Фоторамка Fiortio от Walther Design выполнена из деревянного текстурированного профиля с наклоном внутрь. Размер профиля: 20 мм x 20 мм. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом. Задник рамки выполнен из МДФ. Рамка имеет паспорту с косым срезом. У рамки имеется ножка для установки на поверхность. Задать вопрос 1 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Размер Материал багета МДФ Размер фотографии 13х18 см Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото

Описание Фоторамка Fiortio от Walther Design выполнена из деревянного текстурированного профиля с наклоном внутрь. Размер профиля: 20 мм x 20 мм. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом. Задник рамки выполнен из МДФ. Рамка имеет паспорту с косым срезом. У рамки имеется ножка для установки на поверхность. Характеристики: Материал багета: дерево

Вставка рамки: стекло

Задник у рамки: оргалит

Размер фотографии: 20х30 см

Паспарту: 13х18 см

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.