Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 50 белых плотных листов со вставками из пергамина (кальки). Есть кармашек для хранения компакт-дисков. Оконце на обложке позволяет поставить туда личную фотографию или картинку. Твердая книжная обложка и классический переплет.

Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат - всегда уникален и интересен для просмотра.