Фотоальбом Walther 30x30 см 100 страниц Fun, розовый
Код товара : УТ-00071318
Артикул : FA-208-BR
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Пергаментные листы
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
100 фото
Описание
Классический фотоальбом для вклеивания фотографий разных форматов. Твердая обложка из текстурированного картона, плотные белые страницы (бескислотное отбеливание) со вставками из пергамина скреплены книжным переплетом. На обложке вырезано окошко, в которое можно разместить свою фотографию или рисунок. Есть кармашек для CD / DVD диска или нарезанной фотопленки.