Классический фотоальбом для вклеивания фотографий разных форматов. Твердая обложка из текстурированного картона, плотные белые страницы (бескислотное отбеливание) со вставками из пергамина скреплены книжным переплетом. На обложке вырезано окошко, в которое можно разместить свою фотографию или рисунок. Есть кармашек для CD / DVD диска или нарезанной фотопленки.