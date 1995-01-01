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Фотоальбом Walther 30x30 см 100 страниц Fun, розовый

  • 30x30 см 100 страниц Fun, розовый
  • 30x30 см 100 страниц Fun, розовый
  • 30x30 см 100 страниц Fun, розовый
Код товара:УТ-00071318
Артикул:FA208BR

Товар не найден

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Описание
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Описание

Классический фотоальбом для вклеивания фотографий разных форматов. Твердая обложка из текстурированного картона, плотные белые страницы (бескислотное отбеливание) со вставками из пергамина скреплены книжным переплетом. На обложке вырезано окошко, в которое можно разместить свою фотографию или рисунок. Есть кармашек для CD / DVD диска или нарезанной фотопленки.