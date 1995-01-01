Фотоальбом Walther 30x30 см 100 страниц Fun, розовый
Код товара:УТ-00071318
Артикул:FA208BR
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома30 х 30 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийуголки, клей
Крепление страницкнижный переплёт
Описание
Классический фотоальбом для вклеивания фотографий разных форматов. Твердая обложка из текстурированного картона, плотные белые страницы (бескислотное отбеливание) со вставками из пергамина скреплены книжным переплетом. На обложке вырезано окошко, в которое можно разместить свою фотографию или рисунок. Есть кармашек для CD / DVD диска или нарезанной фотопленки.