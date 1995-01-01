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Фотоальбом Walther 30x30 см 100 страниц Fun, розовый

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Код товара: УТ-00071318 Артикул: FA208BR Код товара: УТ-00071318 Артикул: FA208BR Тип фотоальбома Классический Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 30 х 30 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий уголки, клей Крепление страниц книжный переплёт Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Классический Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 30 х 30 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий уголки, клей Крепление страниц книжный переплёт Описание Классический фотоальбом для вклеивания фотографий разных форматов. Твердая обложка из текстурированного картона, плотные белые страницы (бескислотное отбеливание) со вставками из пергамина скреплены книжным переплетом. На обложке вырезано окошко, в которое можно разместить свою фотографию или рисунок. Есть кармашек для CD / DVD диска или нарезанной фотопленки. Видео Наш обзор

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