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Фотоальбом Walther 13x18 см 200 фото, MONZA, красный



Код товара: УТ-00017603 Артикул: ME139R Код товара: УТ-00017603 Артикул: ME139R Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 13х18 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 29 х 26.4 х 5 см (1.1 кг) Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 13х18 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 29 х 26.4 х 5 см (1.1 кг) Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц книжный переплёт Описание Альбом для 200 фотографий формата 13х18 см в классическом стиле: красная обложка из кожзаменителя с золотым тиснением, белые листы с пластиковыми кармашками (по 2 на странице) и местами для подписи. Надежный книжный переплет. Альбомы Walther изготавливаются в Германии и обладают традиционно высоким европейским качеством - как материалов, так и работы. Видео Наш обзор

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