Фотоальбом Walther 13x18 см 200 фото, MONZA, красный
Код товара : УТ-00017603
Артикул : ME139R
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
13х18см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
200 фото
Описание
Альбом для 200 фотографий формата 13х18 см в классическом стиле: красная обложка из кожзаменителя с золотым тиснением, белые листы с пластиковыми кармашками (по 2 на странице) и местами для подписи. Надежный книжный переплет. Альбомы Walther изготавливаются в Германии и обладают традиционно высоким европейским качеством - как материалов, так и работы.