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Фотоальбом Walther 13x18 см 200 фото, MONZA, белый

Код товара:УТ-00017604
Артикул:ME139W

Товар не найден

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Описание

Альбом для 200 фотографий формата 13х18 см в классическом стиле: белая обложка из кожзаменителя с золотым тиснением, белые листы с пластиковыми кармашками (по 2 на странице) и местами для подписи. Надежный книжный переплет. Альбомы Walther изготавливаются в Германии и обладают традиционно высоким европейским качеством - как материалов, так и работы.