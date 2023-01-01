Альбом для 200 фотографий формата 13х18 см в классическом стиле: белая обложка из кожзаменителя с золотым тиснением, белые листы с пластиковыми кармашками (по 2 на странице) и местами для подписи. Надежный книжный переплет. Альбомы Walther изготавливаются в Германии и обладают традиционно высоким европейским качеством - как материалов, так и работы.