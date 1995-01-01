Фотоальбом Walther 13x18 см 200 фото, MONZA, белый
Код товара:УТ-00017604
Артикул:ME139W
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)13х18 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома29 х 26.4 х 5 см (1.1 кг)
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплёт
Описание
Альбом для 200 фотографий формата 13х18 см в классическом стиле: белая обложка из кожзаменителя с золотым тиснением, белые листы с пластиковыми кармашками (по 2 на странице) и местами для подписи. Надежный книжный переплет. Альбомы Walther изготавливаются в Германии и обладают традиционно высоким европейским качеством - как материалов, так и работы.