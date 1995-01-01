Фотоальбом Walther 300 фото 10х15 см MONZA, синий
Код товара:УТ-00082889
Артикул:ME140L
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий300 фото
Материал обложкиЭкокожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплёт
Описание
Walther MONZA - классический фотоальбом с кармашками на 300 фотографий формата 10х15 см. Поля для подписей к фотографиям. Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия).
Характеристики:
- Формат фотографий: 10x15 (10.2x15.2) см
- Количество фотографий: 300 шт.
- Размещение: по 3 фото на странице
- Материал обложки: кожзаменитель
- Цвет страниц: белый
- Тип альбома: альбом с карманами
- Стиль альбома: классический
- Страна: Германия
- Вес: 1450 гр.