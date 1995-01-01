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Фотоальбом Walther 300 фото 10х15 см MONZA, синий

  • 300 фото 10х15 см MONZA, синий
  • 300 фото 10х15 см MONZA, синий
  • 300 фото 10х15 см MONZA, синий
Код товара:УТ-00082889
Артикул:ME140L

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Walther MONZA - классический фотоальбом с кармашками на 300 фотографий формата 10х15 см. Поля для подписей к фотографиям. Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия).

Характеристики:

  • Формат фотографий: 10x15 (10.2x15.2) см
  • Количество фотографий: 300 шт.
  • Размещение: по 3 фото на странице
  • Материал обложки: кожзаменитель
  • Цвет страниц: белый
  • Тип альбома: альбом с карманами
  • Стиль альбома: классический
  • Страна: Германия
  • Вес: 1450 гр.