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Фотоальбом Walther 300 фото 10х15 см MONZA, белый

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Код товара: УТ-00082891 Артикул: ME140W Код товара: УТ-00082891 Артикул: ME140W Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Экокожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц книжный переплёт Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Экокожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц книжный переплёт Описание Walther MONZA - классический фотоальбом с кармашками на 300 фотографий формата 10х15 см. Поля для подписей к фотографиям. Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия). Характеристики: Формат фотографий: 10x15 (10.2x15.2) см

Количество фотографий: 300 шт.

Размещение: по 3 фото на странице

Материал обложки: кожзаменитель

Цвет страниц: белый

Тип альбома: альбом с карманами

Стиль альбома: классический

Страна: Германия

Вес: 1450 гр. Видео Наш обзор

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