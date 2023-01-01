Фотоальбом Walther 10x15 см 200 фото, Unite, зеленый с тиснением
Код товара : УТ-00045010
Артикул : ME237A
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Характеристики
Описание
Альбом с пластиковыми прозрачными кармашками для фотографий формата 10 х 15 см. Белые бумажные страницы с местами для подписи. Обложка из картона зеленого цвета с серебристым тиснением, классический дизайн. В этой серии идут альбомы с 2 вариантами цветового оформления. Есть кармашек для хранения CD или DVD диска.
Альбомы с кармашками просты в оформлении. Если вы печатаете много фотографий и не любите слишком долго заниматься оформлением – это варинт для вас. Рядом с каждой фотографией есть небольшое пространство для подписи.
Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Это достаточно дорогие альбомы, но они создаются с подлинным эстетическим вкусом и немецкой аккуратностью.