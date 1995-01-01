Альбом с пластиковыми прозрачными кармашками для фотографий формата 10 х 15 см. Белые бумажные страницы с местами для подписи. Обложка из картона розового цвета с золотым тиснением, классический дизайн. В этой серии идут альбомы с 2 вариантами цветового оформления. Есть кармашек для хранения CD или DVD диска.

Альбомы с кармашками просты в оформлении. Если вы печатаете много фотографий и не любите слишком долго заниматься оформлением – это варинт для вас. Рядом с каждой фотографией есть небольшое пространство для подписи.

Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Это достаточно дорогие альбомы, но они создаются с подлинным эстетическим вкусом и немецкой аккуратностью.