Главная страница Фотоальбомы Фотоальбомы Walther Фотоальбом Walther 200 фото 10х15 см MONZA, синий

Фотоальбом Walther 200 фото 10х15 см MONZA, синий

<







>



Код товара: УТ-00083192 Артикул: ME138L Код товара: УТ-00083192 Артикул: ME138L Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Экокожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц книжный переплёт Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Экокожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц книжный переплёт Описание Walther MONZA - классический фотоальбом с кармашками на 200 фотографий формата 10х15 см. Поля для подписей к фотографиям. Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия). Характеристики: Формат фотографий: 10x15 см

Количество фотографий: 200 шт

Материал обложки: кожзаменитель

Цвет страниц: белый

Тип альбома: альбом с карманами

Стиль альбома: классический

Страна: Германия Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.