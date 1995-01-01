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Фотоальбом Walther 200 фото 10х15 см MONZA, красный

  • 200 фото 10х15 см MONZA, красный
  • 200 фото 10х15 см MONZA, красный
  • 200 фото 10х15 см MONZA, красный
  • 200 фото 10х15 см MONZA, красный
  • 200 фото 10х15 см MONZA, красный
Код товара:УТ-00083193
Артикул:ME138R

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Walther MONZA - классический фотоальбом с кармашками на 200 фотографий формата 10х15 см. Поля для подписей к фотографиям. Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия).

Характеристики:

  • Формат фотографий: 10x15 см
  • Количество фотографий: 200 шт
  • Материал обложки: кожзаменитель
  • Цвет страниц: белый
  • Тип альбома: альбом с карманами
  • Стиль альбома: классический
  • Страна: Германия